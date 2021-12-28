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Общество28 декабря 2021 5:11

Омские коммунальщики усиленно убирают снег

За сутки с улиц города вывезено 5300 кубометров
Наталья ВИРКУНЕН
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Снегопад в Омске продолжался почти всю ночь

Снегопад в Омске продолжался почти всю ночь

Фото: Ксения Высотина

Омские коммунальщики бросили серьезные силы на борьбу с последствиями снегопада, который продолжался почти всю минувшую ночь. Первые результаты уже есть: с городских улиц усилиями «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вывезено 5300 кубометров снега, за ночь 3000 из них. Израсходовано 972 тонны антигололедной смеси.

Сейчас работы продолжаются. В полдень начнут прометание центральных автомагистралей. Для расчистки задействована спецтехника. В дневную смену планируется задействовать 206 единиц спецтехники и более 260 рабочих.