Омские коммунальщики усиленно убирают снег

Снегопад в Омске продолжался почти всю ночь Фото: Ксения Высотина

Омские коммунальщики бросили серьезные силы на борьбу с последствиями снегопада, который продолжался почти всю минувшую ночь. Первые результаты уже есть: с городских улиц усилиями «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вывезено 5300 кубометров снега, за ночь 3000 из них. Израсходовано 972 тонны антигололедной смеси.

Сейчас работы продолжаются. В полдень начнут прометание центральных автомагистралей. Для расчистки задействована спецтехника. В дневную смену планируется задействовать 206 единиц спецтехники и более 260 рабочих.