В омском детском саду №13 детей развивают при помощи пальчиковой гимнастики

Ребятишки с удовольствием посещают занятия и работают пальчиками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские воспитатели детсада №13 большое значение уделяют пальчиковой гимнастике. Её проводят для детей раннего и младшего, занятия проходят в кружке «Говорушки».

- Пальчиковые игры дают возможность воспитателям играть с малышами, радовать их, и вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм, дети получают разнообразные сенсорные впечатления, у них развивается внимательность и способность сосредотачиваться, - рассказывает психолог детсада Ксения Туголукова.

А еще такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребенком. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счету, в других ребенок должен действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. Если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без особого труда, речь будет развиваться правильно.

Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения. Простые движения рук помогают убирать напряжение, снимаю умственную усталость.