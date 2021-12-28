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Общество28 декабря 2021 4:12

В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки

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В отделениях Райффайзен Банка по всей стране новогодние ёлки теперь украшают не традиционные шары, а символы банка. Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь.

Новогодние игрушки выполнены в основных цветах Райффайзен Банка, однако часть из них оставили неокрашенными, чтобы каждый маленький гость, пока ждёт родителей, мог разрисовать заготовку сам, как подсказывает фантазия. Для этого в детских уголках предусмотрены специальные мелки по дереву — их также можно будет забрать с собой.