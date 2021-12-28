Новый стрелковый тир появится на Левом берегу у парка 300-летия Омска

В Омске интерес к спортивной стрельбе возрос после триумфальной победы Виталины Бацарашкиной на летних олимпийских играх в Токио. Омичка завоевала сразу три медали, две из которых золотые. После возвращения власти пообещали обратить внимание на проблему с тиром, он уже довольно старый и не отвечает современным требованиям. Тогда и предложили построить новый.

Место для него нашли на Левом берегу рядом с парком 300-летия Омска. Об этом сообщил замминистра спорта Омской области Виталий Колесник.

- В 2023 году, если ничего не изменится, мы получим деньги для строительства тира в формате государственно-частного партнёрства, — уточнил он.