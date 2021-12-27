Для омских дошколят проводят уроки искусства

Дети с удовольствием слушают сказочную рассказчицу. Фото: администрация детского сада №13.

Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля и детский сад № 13» в течение декабря проводят для малышей совместную программу «Здравствуй, музей!»

И это не просто экскурсия, а настоящий ликбез на понятном детям языке о языке изобразительном и настоящем искусстве. За несколько посещений музея дети осваивают основные вехи истории изобразительного искусства, получают представление о специфике картин. На занятиях у детей развиваются не только любознательность, внимание, но и фантазия, творческая изобретательность, самостоятельность.

А в преддверии нового года, в декабре, состоялась дополнительная экскурсия по новогодней выставке для детей и взрослых «Пока часы 12 бьют». Детей встретила хозяйка выставки – Снежная королева – и провела ребят по залу выставки, познакомила с историей праздников: Нового года и Рождества, с традициями украшения ели и вручения подарков, а также с развитием часового дела и устройством часов.

Ребята рассмотрели в музейных витринах и на ветвях новогоднего дерева редкие старинные игрушки. Пройдя зал, очутились в покоях Снежной королевы, в волшебном мире, в котором переливаются ледяные кристаллы и таинственно мерцают зеркала. Здесь можно гулять, мечтать, фотографироваться, творить. Экскурсия закончилась мастер-классом, где Снежная королева предложила детям самим смастерить новогоднюю игрушку на елку.