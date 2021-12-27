Послаблений не будет: Стали известны итоги омского оперштаба

Омичам пока придется продолжать пользоваться системой QR-кодов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем никто, даже Роспотребнадзор, не настаивал на ужесточении ограничений. Для этого не было и причин. В Омской области заболеваемость понемногу снижается.

Вводить новые ограничения не стали, но и послаблений, как ожидали многие, не последовало. Пока все ограничительные меры остаются прежними. В рестораны и торговые центры придется ходить по QR-кодам, а также везде носить маску. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 31 января.

Также на заседании отметили, что пункты вакцинации и ПЦР-тестирования будут работать все праздники.