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Общество27 декабря 2021 11:42

Грубили и дрались: за минувшие выходные 10 пациентов бросались на медиков

Большинство конфликтов произошли ночью
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омские медики 10 раз вызывали росгвардейцев за два дня.

Омские медики 10 раз вызывали росгвардейцев за два дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские медики часто сталкиваются с непростым пациентами, но в последние выходные их было больше обычного. По данным Росгвардии, за минувшие выходные омские медики обратились к ним за помощью 10 раз.

В одном случае у медиков скорой не получилось оказать помощь пожилому пациенту из-за родственника. Он не хотел подпускать врачей к больному. Сотрудникам Росгвардии удалось убедить мужчину в необходимости медицинской помощи.

Еще в нескольких случаях врачам пришлось сталкиваться с агрессией самих пациентов. Отправить их в больницу удалось только с помощью росгвардейцев.

Выезжать пришлось и в медицинские учреждения. В травмпункте нетрезвый омич чуть не устроил драку с врачом.