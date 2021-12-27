Грубили и дрались: за минувшие выходные 10 пациентов бросались на медиков

Омские медики 10 раз вызывали росгвардейцев за два дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские медики часто сталкиваются с непростым пациентами, но в последние выходные их было больше обычного. По данным Росгвардии, за минувшие выходные омские медики обратились к ним за помощью 10 раз.

В одном случае у медиков скорой не получилось оказать помощь пожилому пациенту из-за родственника. Он не хотел подпускать врачей к больному. Сотрудникам Росгвардии удалось убедить мужчину в необходимости медицинской помощи.

Еще в нескольких случаях врачам пришлось сталкиваться с агрессией самих пациентов. Отправить их в больницу удалось только с помощью росгвардейцев.

Выезжать пришлось и в медицинские учреждения. В травмпункте нетрезвый омич чуть не устроил драку с врачом.