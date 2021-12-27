Перед Новым годом в Омск придут 30-градусные морозы

Перед Новым годом морозы не оставят Омск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Омск пришла морозная погода. Холоднее всего было по ночам, но сейчас температура снова повысилась. Во вторник, 28 декабря, обещают около -6 градусов на день. Но это короткая передышка, сразу после теплого дня ударят морозы. По прогнозам днем температура упадет до -15…-20 градусов. Но холоднее всего будет 30 декабря, в некоторых районах синоптики обещают похолодание до -35 градусов.

В саму новогоднюю ночь прогнозы выглядят более оптимистичными, днем будет около -13 градусов, а ночью до -20.