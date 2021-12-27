В Омске резко сократилось число заражений ковидом

В Омске четвертая волна ковида пошла на спад. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время в Омской области все меньше число заболевших ковидом. По последним данным суточный прирост заболевших составил 380 человек. За все время пандемии в регионе успели заразиться 128 874 человека.

Число выздоровевших тоже снизилось по сравнению с прошлой неделей, но оно все еще больше заразившихся. По последним данным в регионе справились с ковидом за день 413 человек, а за все время пандемии успешно вылечились 111 669 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли от ковида 12 человек, а за все время этот показатель составил 3 129 человек.

Заметно снизились и темпы вакцинации. За последние сутки вакцинировались около 1000 человек. Но общее число привитых первым компонентом вакцины превысило миллион составляет 1 014 967. Вторым компонентом привиты 786 464 человек.