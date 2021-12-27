Омский крематорий сможет сжигать 20 тел в сутки

Строительство крематория в Омске займет около 2 лет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Омске тема крематория поднималась не раз. Он необходим, так как места на кладбищах понемногу заканчиваются. Но и с этой проблемой власти планируют разобраться к 2025 году. Тогда хотят открыть два новых кладбища.

Гораздо более близкая перспектива у постройки крематория. Компания ООО «Феникс» уже подготовила документацию и сейчас готовится к получению разрешения на строительство.

- Есть недочеты, но он их дорабатывает. Надеюсь, в ближайшее время разрешение будет получено, - заявил заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации Омска Владимир Шнипко НГС55. - Крематорий строится недолго. По разным проектам, которые мы смотрели в других субъектах Российской Федерации, срок составляет от года до двух. Проектом предусмотрено строительство крематория на две печи. От 15 до 20 человек в сутки можно будет кремировать.

Появиться крематорий должен в Старом Кировске, неподалеку от Западного кладбища. По примерным расчетом его строительство обойдется инвесторам в 200 миллионов рублей. Как отметил Шнипко, в бюджете города таких денег нет.