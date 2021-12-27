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Общество27 декабря 2021 9:23

Компания «Омск РТС» подвела итоги акции среди потребителей

АО «Омск РТС» подвело итоги акции «В Личный кабинет за подарком!», которая проходила с мая по октябрь 2021 года. Пять победителей акции получили ценные призы.
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Призы были разыграны среди всех потребителей компании, передававших показания и оплачивающих тепловую энергию с мая по октябрь в Личном кабинете и не имевших задолженности по начислениям и пени. Отбор победителей происходил путем компьютерной выборки из базы данных среди абонентов, выполнивших условия акции. В результате были определены 5 участников акции, получивших подарки. Список победителей акции размещен на сайте omskrts.ru в разделе «Потребителям/ Населению» https://www.omskrts.ru/users/people/promo/15099. Всего по состоянию на 1 декабря в «Личном кабинете» Омск РТС зарегистрировано 160 444 пользователей.

- В последнее время значительно выросло число пользователей как личным кабинетом, так и другими дистанционными сервисами. Сегодня им отдают предпочтение 39% наших абонентов. АО «Омск РТС» ведет активную работу в данном направлении, в том числе через поощрительные акции, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.