Компания «Омск РТС» подвела итоги акции среди потребителей

Призы были разыграны среди всех потребителей компании, передававших показания и оплачивающих тепловую энергию с мая по октябрь в Личном кабинете и не имевших задолженности по начислениям и пени. Отбор победителей происходил путем компьютерной выборки из базы данных среди абонентов, выполнивших условия акции. В результате были определены 5 участников акции, получивших подарки. Список победителей акции размещен на сайте omskrts.ru в разделе «Потребителям/ Населению» https://www.omskrts.ru/users/people/promo/15099. Всего по состоянию на 1 декабря в «Личном кабинете» Омск РТС зарегистрировано 160 444 пользователей.

- В последнее время значительно выросло число пользователей как личным кабинетом, так и другими дистанционными сервисами. Сегодня им отдают предпочтение 39% наших абонентов. АО «Омск РТС» ведет активную работу в данном направлении, в том числе через поощрительные акции, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.