Росводоканал: утилизации осадка сточных вод необходимо уделить максимальное внимание

«В отрасли «Росводоканал» работает 18 лет, накопив за это время богатый опыт внедрения различных технологических решений. Если проблема чистой воды всегда на слуху, то очистка стоков и утилизация осадка, зачастую, находятся вне фокуса общественного внимания. Мы предлагаем сегодня поговорить об экологических аспектах очистки сточных вод и утилизации осадка, который накапливается на иловых полях, загрязняет воздух и почву, нанося экологический вред нашим городам», - подчеркнул, открывая встречу, генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

По мнению руководителя, борьба с накоплением осадка сточных вод сегодня является крайне важной задачей, которую необходимо решать незамедлительно, уделяя этим вопросам максимальное внимание, как и очистке ливневых стоков, которые загрязняют водоемы и наносят значительный ущерб объектам коммунальной инфраструктуры.

Журналисты федеральных, региональных и отраслевых СМИ увидели современные объекты в рамках виртуального пресс-тура на предприятия в Тюмени и Омске. Комплекс очистных сооружений канализации, цех механического обезвоживания (ЦМО), инновационная каталитическая установка по сжиганию осадка сточных вод – далеко не полный перечень высокотехнологичных и экологичных объектов, которые сегодня «Росводоканал» проектирует, строит и эксплуатирует в регионах своего присутствия, решая застарелые коммунальные «боли» - переполненные иловые поля, неприятные запахи, досаждающие жителям и ухудшающие состояние окружающей среды.

«Ежегодно в России образуется около 7-8 млн тонн илового осадка. Весь он традиционно складируется на так называемых иловых картах, занимая огромные площади. В течение десятков лет это был самый простой и дешевый способ утилизации. Сегодня карты фактически заполнены на 95% в связи с отсутствием возможности вывоза», - рассказал Сергей Свицков, эксперт-эколог, спикер мероприятия.

В 2022 году компания планирует начать строительство ЦМО в Оренбургской области, объем инвестиций составит более миллиарда рублей.

Димитрий Будницкий, руководитель направления нормативно-аналитической работы, отдельно остановился на инициативе «Росводоканала» по созданию специализированного оператора, который бы отвечал за ливневую канализацию. Эта еще одна острая общая коммунальная проблема российских городов, где-то системы полностью изношены, где-то «ливневок» просто нет. При этом ливневые воды разрушают инфраструктуру, загрязняют почву и водоемы. Дорожные службы, в лучшем случае, могут только обеспечить сбор ливневых вод, но не отвод и тем более очистку. Обслуживание ливневой системы канализации очень специфично и технически, и юридически. Нормативно эти вопросы требуют доработки, и «Росводоканал» активно выступает с инициативой по разработке соответствующей нормативной базы.

Еще один проект, с которым познакомили участников встречи, реализован водоканалом Тюмени, это пилот по строительству и эксплуатации автоматизированной сливной станции для приема и утилизации нецентрализованных стоков. Индивидуальным предпринимателям, которые сегодня зачастую «сливают» стоки в лесах, природных водоемах, предприятие предложило использовать оборудованные станции и цифровые сервисы. Таким образом, уверены в «Росводоканале», можно и нужно создавать цивилизованный рынок услуг по вывозу жидких отходов.

Закономерными стали вопросы журналистов, как привлечь инвестиции для решения таких масштабных задач.

По мнению экспертов, такую возможность дает концессия, как наиболее эффективный и прозрачный инструмент сотрудничества между частным оператором и муниципалитетом, открывающий возможности для формирования долгосрочной и социально-ориентированной модели модернизации и развития городских коммунальных систем, привлечения различных, не только тарифных, источников финансирования. Для развития концессий водоснабжения и водоотведения в регионах страны в декабре 2020 года «Росводоканал» и ВЭБ.РФ создали совестное предприятие.

«Команда «Росводоканала» и ВЭБ.РФ весь 2021 год бок о бок работали над проектами развития коммунальной инфраструктуры российских регионов. Результатами этой работы стало концессионное соглашение, подписанное в начале декабря с администрацией Южно-Сахалинска и Сахалинской области, а также проект в городе Липецке, который в настоящий момент находится на стадии завершения и перехода к операционной деятельности. Эти два проекта «Росводоканал» и ВЭБ.РФ осуществили в кратчайшие сроки, показав не просто жизнеспособность, но и высокую эффективность партнерства», - отметил Антон Михальков.

Компания является одним из лидеров отрасли ВиВ по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения регионов. С 2007 года предприятия «Росводоканала» реализуют инвестиционные программы по развитию и модернизации инфраструктуры на общую сумму 102,8 млрд рублей.

В основе экологической деятельности компании - комплексный подход реализации решений по сохранности водных объектов, рациональному использованию природных ресурсов, улучшение экологического ландшафта регионов. С 2010 по 2020 гг. «Росводоканал» направил в природоохранную деятельность более 4,7 млрд руб.