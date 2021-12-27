Омский детский сад провел уроки цифровой безопасности

Интернет занимает все больше пространства в жизни детей, это неизбежный процесс Фото: Алексей БУЛАТОВ

С октября по декабрь 2021 года на территории Омской области при поддержке Министерства просвещения России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи проводился Единый урок по безопасности в сети «Интернет».

В нем принял участие омский детский сад №13. В частности, были проведены игры, проблемные ситуации, беседы по повышению уровня информационной безопасности воспитанников старшего дошкольного возраста.

Кроме того, воспитатели привлекали внимание взрослых к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве – для них были разработаны и презентованы памятки, видеоролики, проведено родительское собрание. Воспитатели Наталия Катаева и Ольга Вырезкова также разработали видео-консультацию «Безопасность в сети интернет». По итогам работы создательницы этой видео-консультации стали лауреатами городского конкурса безопасности жизнедеятельности среди дошкольных образовательных учреждений города Омска «Безопасность – глазами детей».