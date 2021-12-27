В 2022 году Центробанк РФ начнет контролировать банковские переводы омичей

Центробанк будет знать обо всех переводах физлиц Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Риск ориентированный мониторинг начнется с нового года. Омское отделение ЦБ РФ информацию о нововведении подтвердило, но подробности пока не сообщают.