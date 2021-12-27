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Общество27 декабря 2021 7:46

В 2022 году Центробанк РФ начнет контролировать банковские переводы омичей

Регулятор будет запрашивать данные и сводить отчетную статистику
Наталья ВИРКУНЕН
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Центробанк будет знать обо всех переводах физлиц

Центробанк будет знать обо всех переводах физлиц

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Риск ориентированный мониторинг начнется с нового года. Омское отделение ЦБ РФ информацию о нововведении подтвердило, но подробности пока не сообщают.