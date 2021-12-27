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Общество27 декабря 2021 7:18

На выходных в Омске фиксировали выбросы аммиака и оксида азота

Так же в воздухе нашли пыль и взвешенные частицы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи жаловались на выбросы минувшей ночью.

Омичи жаловались на выбросы минувшей ночью.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Омичи активно жаловались на выбросы, которые мешали спать. Многие жаловались на запах газа и жженой резины в квартирах, из-за которого некоторым становилось плохо.

Как оказалось, выбросы фиксировали 25 и 26 декабря. По информации министерства природы Омской области в субботу посты на улицах 10 лет Октября и Дмитриева фиксировали превышение содержания в воздухе оксида азота на 1,9 ПДК, а пост на Заслонова выявил 3,64ПДК по взвешенным частицам и 1,18ПДК общей пыли.

Из-за постоянных жалоб жителей Кировского и Советского округов на запах газа, передвижная лаборатория 26 декабря взяла пробы вблизи СТ «Дары Сибири», там зафиксировали 2,87 ПДК по аммиаку.