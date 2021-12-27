Двое водителей чуть не замерзли ночью на трассе под Омском

Водитель большегруза не рассчитал запасы топлива. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске установилась морозная погода. Как обычно бывает, за городом температура опускалась ниже, чем в его границах. Поэтому омичей просят быть осторожными во время дальних поездок. За минувшие сутки два водителя чуть не замерзли на трассе, им помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Первым оказался водитель большегруза «Рено-Магнум». Его около 15:20 на обочине заметили патрульные. Оказалось, что у дальнобойщика закончилось топливо и разрядился аккумулятор. Ему предложили отогреться в служебном автомобиле.

Владелец иномарки пытался попросить помощи у проезжающих, но безуспешно. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

А сегодня утром полицейские заметили голосовавшего на дороге водителя «Ниссам-Санни». Мужчина застрял на 1 километре дороги Троицкое-Чукреевка, сломалась помпа двигателя. Патрульные отогрели мужчину в служебном автомобиле и помогли вызвать эвакуатор.