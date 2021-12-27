Омич до смерти избил работника, подозревая его в смерти сына

Дело омича рассмотрят с участием присяжных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске до суда дошло дело об убийстве с особой жестокостью. В нем подозревают троих жителей омского района. Причиной для расправы стало обнаружение трупа молодого человека в апреле 2021 года в лесополосе у деревни Зеленое поле. Им оказался сын местного предпринимателя, которого искали с июля 2020 года.

Следствие установило, что молодой человек покончил с собой в мае 2020, а тело нашли спустя год. В это не поверил отец сельчанина. Он заподозрил в убийстве одного из своих работников, над которым и устроил самосуд.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, предприниматель обманом заманил работника к себе домой. Там их уже ждали два приятеля организатора. Втроем мужчины жестоко избивали потерпевшего более 7 часов. В ход шли ноги, кулаки, гаечные ключи и пятилитровые канистры, наполненные водой. Закончилось избиение только к 3 часам ночи. После этого все разъехались, оставив потерпевшего умирать. Утром истязатели вернулись на место и, убедившись, что мужчина мертв, спрятали труп в лесу.

Теперь организатору расправы и его подельникам грозит серьезный срок, наказание по статье может предусматривать и пожизненное лишение свободы. Дело рассмотрят в Областном суде с участием присяжных.