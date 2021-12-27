«Реально экологическая катастрофа»: омичи массово жалуются на запах газа и жженой резины

Омичи снова пожаловались на выбросы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем недавно омичи почувствовали себя героями «Сайлет Хилла», для полноты картины не хватало только воя сирены. Весь город поглотил плотный туман, в котором чувствовался отчетливый запах гари. Как объяснили власти, это оказалось связано с тем, что природный туман наложился на полный штиль и выбросы от печей в частном секторе.

Сегодня 27 декабря ночью многие жители Нефтяников жаловались на сильный запах газа.

- Красный путь, реально экологическая катастрофа! Мы эвакуировались из одной комнаты, где 2 окна, воняет газом жуть! в других комнатах меньше. Куда деваться? Как спать? На улице вообще кошмар творится, такая концентрация газовая. И нет, не гарь от печей. На нее я вообще не обращаю внимания, именно меркаптан! – отметила одна из омичек.

Ее жалобы поддержали и другие жители района.

- В моей квартире запах не проник только в ванную и туалет, реально уже думаю именно там провести сегодня ночь с ребенком. От этого совершенно не смешно, это страшно, - пишет другая омичка.

Также жалобы поступали и от омичей из Кировского округа. Они также чувствовали газ и запах жженой резины. На жалобы отреагировали в омском минприроды. В связи с частыми жалобами от омичей провели выезды для замеров уровня загрязнения воздуха.

- ЦМЗОС объявлено о наступлении неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для предприятий города Омска и Омской области с 16:00 ч. 25.12.2021 до 11:00 ч. 27.12.2021. В связи с массовыми обращениями жителей Кировского и Советского округов на запах газа передвижной экологической лабораторией осуществлялся мониторинг атмосферного воздуха. Организован отбор проб воздуха в контрольной точке в районе СТ «Дары Сибири» в Советском административном округе города Омска. Зафиксировано превышение ПДК аммиака (2,87). Ситуация нормализовалась 26.12.2021. Передвижной экологической лабораторией 26.12.2021 произведен повторный анализ качества атмосферного воздуха в контрольной точке в районе СТ «Дары Сибири». Превышений не выявлено, - ответили в министерстве.