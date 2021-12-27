В Омске к 2025 году появятся 13 тысяч мест на новых кладбищах

Новые кладбища появятся в Омске через 4 года. Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Омске есть проблема с местами захоронения на кладбищах. Они уже подходят к концу. Эту проблему пока решают с помощью расширения Ново-Кировского кладбища. К нему присоединяют большой участок земли, но этим оказались недовольны некоторые местные жители. Они переживают, что лес, который был на этом участке, служил единственной естественной преградой между домами, колонкой и кладбищем.

Но в планах у омских властей решить вопрос более кардинально. К 2025 году должны появиться два новых кладбища на 13 тысяч мест, которых по примерным оценкам хватит на 6-8 лет. Одно из них появится в селе Морозовка, а второе организуют неподалеку от Ново-Кировского кладбища.

- При разработке проектно-сметной документации для строительства кладбища мы предусмотрели санитарно-защитные зоны, чтобы не ущемлять права местных жителей в связи с тем, что рядом находятся садоводческое товарищество и жилой массив, - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко сайту НГС55. - Под само кладбище выделили около 10 гектаров. На 70% от этой площади будут захоронения, 30% займут дороги и административные постройки. Мы рассчитываем, что не менее 6500 свободных захоронений сможем произвести на новом Западном кладбище.