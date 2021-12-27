Включайте праздник вместе с Wink

К длинным новогодним каникулам видеосервис Wink подготовил яркое киноменю, которое объединяет приключения, фантастику и юмор.

Зрители Wink увидят премьеру рождественской серии третьего сезона британского ситкома «Призраки» (16+) в эксклюзивной озвучке Кураж-Бамбея. Как готовятся к любимому празднику герои российского сериала «Зёма» (18+), тоже расскажет специальный новогодний эпизод. Именно полное погружение в провинциальную действительность обеспечило всем сезонам хулиганской саги любовь зрителей в самых разных городах по всей стране.

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» (18+) — приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов. Его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Следующая премьера Wink продолжает тему и призраков, и семьи, причем по обе стороны экрана. Фильм «Охотники за привидениями: наследники» (12+), в центре которого — приключения семьи Игона Спенглера, одного из знаменитых Ghostbusters, снял сын режиссера оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман.

Семейное роуд-муви «10 дней с Сантой» (12+) приглашает в предновогоднюю Лапландию, вполне достоверно снятую в итальянских Альпах. По сюжету семья с тремя детьми отправляется на своем фургоне в рождественский Стокгольм. Но по пути они сбивают пожилого мужчину в костюме главного новогоднего волшебника. Отделавшийся легким испугом странный пешеход утверждает, что он — настоящий Санта.

На длинных каникулах наверняка найдется время и для серьезного кино. Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут две российские премьеры с самыми настоящими героями. В образе капитана Николая Комлева (Пётр Фёдоров) в военной драме «Летчик» (12+) режиссер Ренат Давлетьяров объединил сразу несколько судеб, в том числе и историю легендарного Алексея Маресьева. А в центре сюжета драмы «Небо» (12+) тоже военные летчики, но сражаются они в других условиях: это первый художественный фильм, рассказывающий о контртеррористической операции в Сирии.