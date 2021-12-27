В Омске в новогодние каникулы общественный транспорт поедет по графику выходного дня

В новогодние праздники пассажирский транспорт города будет работать по особому расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичей просят обратить внимание, что в новогодние каникулы троллейбусов, автобусов и трамваев на улицах города станет меньше - они будут ездить по графику выходного дня, из-за сниженного пассажиропотока. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В праздничные дни - 31 декабря и со 2 по 9 января пассажирский транспорт выедет на дороги по одному графику. Для 1 января будет разработано отдельное расписание, которое появится в ближайшие дни.