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Общество27 декабря 2021 5:13

В Омске в новогодние каникулы общественный транспорт поедет по графику выходного дня

Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации
Наталья ВИРКУНЕН
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В новогодние праздники пассажирский транспорт города будет работать по особому расписанию

В новогодние праздники пассажирский транспорт города будет работать по особому расписанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичей просят обратить внимание, что в новогодние каникулы троллейбусов, автобусов и трамваев на улицах города станет меньше - они будут ездить по графику выходного дня, из-за сниженного пассажиропотока. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В праздничные дни - 31 декабря и со 2 по 9 января пассажирский транспорт выедет на дороги по одному графику. Для 1 января будет разработано отдельное расписание, которое появится в ближайшие дни.