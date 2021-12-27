Благотворительная деятельность нефтепроводного предприятия отмечена Министерством труда и социального развития Омской области

Организаторами традиционного мероприятия выступили Министерство труда и социального развития и Омское отделение Российского детского фонда. Цель конкурса - поощрение общественно ответственных предприятий и компаний области, которые на постоянной основе оказывают помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Руководствуясь принципами политики благотворительной деятельности, АО «Транснефть - Западная Сибирь» поддерживает социально значимые сферы жизни во всех регионах своего присутствия. Только за 2021 год предприятие направило на поддержку учреждений сферы образования и здравоохранения, культуры и спорта, детей с особенностями развития, детей-сирот, ветеранов и пенсионеров в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае 37 млн рублей. Почти половина из них выделено на реализацию социальных инициатив в Омском регионе. Так, например, предприятие оказало помощь спортивной школе олимпийского резерва №28 г. Омска в установке современных ПВХ оконных конструкций. При финансовом содействии оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в детском саду №278 компенсирующего вида г. Омска появилась новая мебель для игровых комнат. Приобретены дидактические пособия и столы для сенсомоторных и логопедических занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.

На торжественной церемонии награждения заместитель министра труда и социального развития области Ирина Варнавская отметила, что в число лучших благотворителей ежегодно входят те организации, которые вносят вклад в социальное развитие общественных институтов. «Каждый пример благотворительности - это настоящее чудо, и заслуживает особых слов уважения и благодарности. Огромное спасибо вам за важную, нужную и, самое главное, своевременную помощь тем, кому она реально необходима», - сказала она.

Председатель Омского отделения Российского детского фонда Ольга Мосеева отметила, что социальная деятельность АО «Транснефть - Западная Сибирь» не первый год отмечается дипломом «Благотворитель года».

«С предприятием Российский детский фонд сотрудничает на протяжении нескольких лет. Никогда наши обращения не оставались без ответа. В этом году АО «Транснефть - Западная Сибирь» выделило средства на приобретение школьных наборов для ребят из малоимущих семей. Более 150 детей получили адресные подарки - яркие красивые ранцы, полностью укомплектованные учебными принадлежностями. Особенно хочется отметить, что на предприятии активно развивается движение корпоративного волонтерства, ведь волонтёрские проекты объединяют коллектив и способствуют продвижению идей добра и бескорыстия», - сказала руководитель Омского отделения фонда.