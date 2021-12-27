В омской мэрии прокомментировали отключение тепла в нескольких районах

Омичам почти всю ночь пришлось обходиться без отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне жители нескольких десятков домов в Нефтяниках и Чкаловском поселке остались без отопления. В это время температуру на улице обещали около -30 градусов. Батареи стали холодными как раз к вечеру. Отключения произошли из-за ремонта на аварийных участках теплосети.

Как уточнили в мэрии, тепло в дома вернулось в установленные сроки. В 4:15 отопление появилось у омичей на проспекте Мира, в 6:15 подключили дома на улице 22 Партсъезда, дольше всех пришлось мерзнуть жителям улицы 20 Партсъезда, там тепло появилось в 11:15.

- Для устранения повреждения на трубопроводах аварийными бригадами МП г.Омска «Тепловая компания» оперативно проводились ремонтные работы на поврежденных участках, все абоненты были проинформированы о сроках завершения работ, - уточнили в пресс-службе администрации.