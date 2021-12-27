В общественном транспорте без масок за время пандемии поймали 3 600 омичей

Омчи часто нарушают масочный режим в транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске сотрудники министерства региональной безопасности совместно с полицией и администрацией продолжают следить за соблюдением ковидных ограничений. Чаще всего омичи нарушают санитарные правила в общественном транспорте и в торговых центрах.

По данным ведомства, за все время пандемии на 3 601 омича составили протоколы за проезд без масок в транспорте. За это же оштрафовали 513 водителей.

В торговых центрах и кафе за время пандемии выявили 10 810 нарушений различных антиковидных требований. За прошедшую неделю выявили 155 нарушений. В нескольких торговых центрах в Омске у посетителей не проверяли QR-коды, а вот кафе и рестораны были более дисциплинированы, в этом вопросе там проверки нарушений не обнаружили. За все время пандемии за нарушения ограничений омичи и местные компании заплатили штрафов на 50 171 440 рублей.