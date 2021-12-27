В Омске ввели в эксплуатацию новое здание областного суда

Новое здание для суда построили в стиле классицизма. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске, наконец, официально достроили и сдали в эксплуатацию новое здание Омского Областного суда. Семиэтажное здание в стиле классицизма расположилось по адресу Туполева 12. Ранее областной суд находился в историческом центре города и занимал здание на улице Тарская, но оно было слишком маленьким. Сейчас суд уже переехал и проводит заседания в новом здании.

- Сегодня нам часто не хватает обилия деталей, красоты пропорций. Здесь автор поработал. Важно помнить, что задача администрации создавать город, не забывая ни одну из его составляющих, а задача каждого застройщика и архитектора - создавать объекты, вписанные в городскую среду, - высоко оценила новое здание суда главный архитектор города Омска Наталья Старченкова.