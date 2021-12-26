В декабре омские работодатели задолжали почти 8 млн рублей заработной платы сотрудникам

Возглавили список должников по зарплате в Омской области транспортные компании. Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно последним данным официального сайта Омскстата, на 1 декабря текущего года работодатели Омского региона задолжали свои работникам свыше 7,75 млн рублей зарплаты. В ноябре сумма ограничивалась 7,5 млн рублей.

В аутсайдерах оказались такие отрасли, как строительство, водоснабжение, обрабатывающее производство, транспорт, недвижимость, образование. Самый большой долг - почти 2 млн рублей числится за транспортными компаниями. И всего 300 тысяч должны сотрудникам водоснабжающих организаций.

Для сравнения: в ноябре водоснабжающие предприятия должны были на 30 тысяч больше. А вот транспортные предприятия тогда должны были 1 млн 864 тысячи рублей, а сегодня - 1 млн 945 тысяч.

На месте стоит долг обрабатывающих предприятий, он равен 1 млн 895 тысячам рублей.