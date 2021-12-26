Морозной ночью 26 декабря омичи остались без отопления

Наступили сильные морозы - вероятность аварий возросла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно информации, опубликованной на сайте «Мой дом», из-за предупреждения развития аварии по замене участка теплотрассы Д-219 минувшей ночью без тепла оказались несколько десятков домов в Советском и Октябрьском административных округах города.

Это МКД по проспекту Мира, № 55, 55а, 57, 57/1, 57а, 57б, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 84, 84а, 86, 86а, 86б, 88, 88а, 88б, на улице 22 Партсъезда, № 57, на улице Андрианова, № 34, 36, 38.

Тепло и горячую воду отключили, чтобы предупредить аварию на изношенных участках теплосетей. Возможно, если бы этого не сделали, количество обесточенных домов оказалось бы много больше.