Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии объявило в Омске неблагоприятные погодные условия

Омичи помнят также о смоге, который накрыл город неделю назад. Фото: Народный журналист.

С 11:00 сегодняшнего дня до 11:00 27 декабря специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пообещали жителям Омской области неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В этот период область ждет высокая концентрация смога и безветрие. Ситуация изменится только в ночь с 27 на 28 декабря, когда ветер усилится с 2 м/с до 7-12 м/с.

В последний раз подобная погода наблюдалась 11 декабря. Из-за полного штиля над городом повис густой смог.