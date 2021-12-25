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Общество25 декабря 2021 6:16

Госавтоинспекция Омского региона предупредила об опасных явлениях на дорогах

Снижение видимости и гололед - вот что нас ждет в выходные
Наталья ВИРКУНЕН
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Зима - самое опасное время для автолюбителей. Фото: Госавтоинспекция.

Зима - самое опасное время для автолюбителей. Фото: Госавтоинспекция.

В выходные Омскую область ждет существенное похолодание, в связи с этим Госавтоинспекция предупредила омичей о возможных опасных явлениях. Среди них - гололед и снижение видимости из-за перепада температур.

- Соблюдение элементарных правил дорожной безопасности, взаимовежливость всех участников дорожного движения, проявление дорожной грамотности и культуры поведения на дороге поможет избежать трагедии и сохранить вам жизнь! Будьте бдительны и внимательны, всегда помните, что вас ждут дома ваши близкие, — напомнили омичам специалисты Госавтоинспекции Омской области.