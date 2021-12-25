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Общество25 декабря 2021 6:09

В Омске партнерская компания из Тюмени построит жилой комплекс

Горожанам обещают 90 тысяч кв метров жилья
Наталья ВИРКУНЕН
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Малоэтажное строительство - специализация тюменской компании. Фото: Партнер-Строй.

Малоэтажное строительство - специализация тюменской компании. Фото: Партнер-Строй.

Тюменская компания «Партнер-Строй» накануне сообщила о намерении построить на окраине Омска новый жилищный комплекс. На 16 га возведут четырехэтажный дом, площадь квартир - до 90 тысяч кв метров.

Малоэтажный комплекс расположится близ села Пушкино и станет четвертым. Сейчас аналогичные жилые кварталы этого застройщика есть в Кургане, Тюмени, Екатеринбурге.

Как сообщила компания ДОМ.РФ, которая частично инвестирует проект, подписание документов состоялось. В ближайшее время застройщик должен согласовать проект, а построить его - не позднее чем через 8 лет с момента подписания соглашения.