В Омске партнерская компания из Тюмени построит жилой комплекс

Малоэтажное строительство - специализация тюменской компании. Фото: Партнер-Строй.

Тюменская компания «Партнер-Строй» накануне сообщила о намерении построить на окраине Омска новый жилищный комплекс. На 16 га возведут четырехэтажный дом, площадь квартир - до 90 тысяч кв метров.

Малоэтажный комплекс расположится близ села Пушкино и станет четвертым. Сейчас аналогичные жилые кварталы этого застройщика есть в Кургане, Тюмени, Екатеринбурге.

Как сообщила компания ДОМ.РФ, которая частично инвестирует проект, подписание документов состоялось. В ближайшее время застройщик должен согласовать проект, а построить его - не позднее чем через 8 лет с момента подписания соглашения.