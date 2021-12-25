В Омске после Сергея Шелеста кресло гендиректора «ОмскВодоканала» займет Павел Козлов

После ухода генерального директора предприятие возглавит новый Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 30 декабря новым генеральным директором «ОмскВодоканала» совет директоров компании назначит бывшего производственника Павла Козлова. Об этом решении Городу 55 сообщил и.о. мэра города Омска, занимавший кресло прежде, Сергей Шелест.

Пока у Козлова нет нужной формы допуска, но в ближайшее время она тоже появится. Кроме того, бывший управленец компании высоко оценивает профессиональные качества нового назначенца.