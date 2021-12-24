Из-за непогоды Омск встал в 9-бальных пробках

По данным Яндекс.Карт в Омске 9-бальные пробки. Фото: Яндекс.Карты

Сегодня утром в Омске резко испортилась погода. Похолодало, сильный ветер и снег образовали на дорогах снежные заносы и гололед. Похоже, именно это стало причиной трудностей на дорогах сегодня вечером. На момент публикации пробки в центре города оценивали в 9 баллов.

Традиционно заторы образовались на улице Карла Маркса, Думской, Герцена и Красном пути. Было и несколько аварий, которые затрудняли движение. Нельзя забывать, что многие омичи перед Новым годом после работы стараются попасть в магазины, что тоже создает заторы.