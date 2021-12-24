Омское экспертное сообщество прокомментировало итоги пресс-конференции Путина

Прямые линии с первым лицом страны смотрят все на протяжении 17 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Омское экспертное сообщество прокомментировало итоги большой пресс-конференции Владимира Путина. Вчера во время пресс-конференции Владимир Путин затронул широкий круг тем.

- Согласна с главой государства, что федеральный центр обязан и будет помогать регионам в решении проблем переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Очень важно, как заявил президент, что Правительство сделает все для индексации пенсий до фактического уровня инфляции, – сказала председатель общественной палаты Лидия Герасимова.

Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко в числе ключевых выделяет ответы на вопросы, касающиеся социальной сферы.

- Прозвучали очень важные слова о поддержке материнства и о том, что одна из главных задач государства на следующий год – выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства, от рождения до окончания школы. «Программы есть и сейчас, но пока в них есть разрывы, связанные с возрастом ребенка», - сказал Владимир Путин, и мы надеемся, что в течение года система поддержки приобретет желаемую целостность, – говорит Сергей Моисеенко.

Председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин и президент Союза «Омская торгово-промышленная палата» Ольга Федулова обратили внимание на заявление президента о росте российской экономики.

- Кредиты для бизнеса остаются доступными. Это поддерживает возможность расти и развиваться, инвестировать в бизнес, в предприятия. При этом такие компоненты, как продажи и кадры, не восстановились на докризисный уровень. В Омской области отмечается положительная динамика – у нас на 7 % увеличилось количество занятых в малом и среднем бизнесе. Здесь можно говорить о том, что у нас чуть лучше, чем в целом по стране, — считает Дерябин.

- По оценке Омской торгово-промышленной палаты, рост наблюдается в химической сфере, машиностроении и приборостроении, драйвером роста стали производство цифровых приборов и электроники, медицинское оборудование, фармацевтическая деятельность. Увеличение объёмов – в деревообрабатывающем комплексе. Стабильное развитие – пищевая промышленность. Меры господдержки позволили ряду сфер сохранить бизнес, - отметила Ольга Федулова.