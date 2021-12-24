В Омской области открыли 2 ледовые переправы из 9

В Омской области открыли вторую ледовую переправу через Иртыш. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В нашем регионе пока не было сильных продолжительых морозов, но в некоторых местах толщина льда уже достаточная, чтобы могли проехать автомобили. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас в регионе официально открыты только две ледовые переправы. Одна из них действует в Усть-Ишиме, вторую сегодня открыли в Черлаке. Толщина льда там составляет 30 сантиметров, пока там могут проехать автомобили не тяжелее 2 тонн.

Всего в Омской области запланировано открыть 9 ледовых переправ. Вот их список:

1. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск) – грузоподъемность 5 тонн;

2. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново – с. Ярково)

3. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – д. Александровка);

4. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Белый Яр);

5. «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Бородинка)

6. «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское – д. Качуково);

7. «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш – д. Тузаклы);

8. «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Большеречье – р.п. Муромцево);

9. «Черлакская» (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Черлак – с. Нововаршавка) - грузоподъемность 2 тонны.