В Омске пассажира самолета отправили под суд за отказ надевать маску

За отказ надевать маску можно и под суд пойти
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Житель Тверской области при перелете отказался надевать гигиеническую маску. В это время он находился в самолете в Омске.
Мужчина нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС. Об этом сообщил портал ТИА со ссылкой на пресс-службу Калининского суда.
Пока со стороны суда ему последовало только предупреждение. При повторном случае нарушения возможно взыскание административного штрафа.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.