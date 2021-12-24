В Омске пассажира самолета отправили под суд за отказ надевать маску

За отказ надевать маску можно и под суд пойти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Тверской области при перелете отказался надевать гигиеническую маску. В это время он находился в самолете в Омске.

Мужчина нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС. Об этом сообщил портал ТИА со ссылкой на пресс-службу Калининского суда.

Пока со стороны суда ему последовало только предупреждение. При повторном случае нарушения возможно взыскание административного штрафа.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.