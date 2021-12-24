Омичи выберут, какие общественные территории благоустроят в 2023 году

Омичи выберут, какие территории благоустроят в 2023 году. Фото: Аца КОШТЭ

В Омске уже начали задумываться об объектах, которые благоустроят в 2023 году. На заседании общественной комиссии в администрации проголосовали за 17 территорий в разных округах города, которые можно благоустроить. Но какие именно это будут территории, омичи выберут самостоятельно.

- Голосование по общественным территориям, реновация которых начнется в 2023 году, пройдет в мае следующего года. Жители из 17 предлагаемых территорий выберут в каждом административном округе пространства, которые нуждаются в благоустройстве, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Вот список пространств, из которых омичам предстоит выбирать:

1. Сквер в 10-м микрорайоне в Кировском округе.

2. Бульвар Кузьмина в Кировском округе.

3. Сквер по улице Суворова в Кировском округе.

4. Сквер имени Серова в Ленинском округе.

5. Территория «Площади праздников» на улице Гашека в Ленинском округе.

6. Территория бульвара Ф. Крылова в Ленинском округе.

7. Территория, прилегающая к многоквартирным домам 14А/2, 16А/1 на Космическом проспекте в Октябрьском округе.

8. Территория в границах улиц Кирова – 15-й Рабочей в Октябрьском округе.

9. Территория, прилегающая к домам 3, 5, 7 на улице 5-й Кордной в Октябрьском округе.

10. Аллея Сазоновых в Советском округе.

11. Сквер у театра «Студия им. Л. Ермолаевой» в Советском округе.

12. Территория, прилегающая к 2-му корпусу ОмГУ по проспекту Мира в Советском округе.

13. Сквер им. профессора Казанника на пересечении улиц Булатова и Герцена в Центральном округе.

14. Сквер им. Д. М. Карбышева на пересечении улиц Жукова и Думской в Центральном округе.

15. Территория по улице Чапаева на участке от улицы Герцена до улицы Тарской в Центральном округе.

16. Набережная Тухачевского на участке от Юбилейного моста до ул. Таубе в Центральном округе.

17. Территория, прилегающая к КДЦ «Маяковский» в Центральном округе.

Добавим, что в 2022 году на обновление городских общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют потратить 536 миллионов рублей.