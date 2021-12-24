Омские улицы в морозы будут патрулировать добровольцы

Просьба сообщать об одиноких людях по номеру горячей линии или телефону спасения 112 Фото: Виктор Гусейнов

В морозные выходные, 25 и 26 декабря, когда столбики термометров опустятся до -25...-30 градусов ниже нуля, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» заявили о режиме спецпатрулирования. Акция получила название «Ночного патруля».

Для акции набирают добровольцев на автомобилях. Первых из них выпустят на обледенелые улицы уже в пятницу 24 декабря в 23:30. Эти ночные экипажи посменно и поочередно должны будут дежурить примерно до четырех утра. И так три ночи подряд, пока не спадут морозы.

Просьба ко всем горожанам - сообщать об одиноких, потерявшихся людях на номер спасения 112 или горячую линию организации 8-800-700-54-52.