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Общество24 декабря 2021 10:23

Омские улицы в морозы будут патрулировать добровольцы

Экстремально низкие температуры, которые обещают на выходных в регионе, сподвигли волонтеров тщательно следить за омичами
Наталья ВИРКУНЕН
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Просьба сообщать об одиноких людях по номеру горячей линии или телефону спасения 112

Просьба сообщать об одиноких людях по номеру горячей линии или телефону спасения 112

Фото: Виктор Гусейнов

В морозные выходные, 25 и 26 декабря, когда столбики термометров опустятся до -25...-30 градусов ниже нуля, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» заявили о режиме спецпатрулирования. Акция получила название «Ночного патруля».

Для акции набирают добровольцев на автомобилях. Первых из них выпустят на обледенелые улицы уже в пятницу 24 декабря в 23:30. Эти ночные экипажи посменно и поочередно должны будут дежурить примерно до четырех утра. И так три ночи подряд, пока не спадут морозы.

Просьба ко всем горожанам - сообщать об одиноких, потерявшихся людях на номер спасения 112 или горячую линию организации 8-800-700-54-52.