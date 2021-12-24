48 тысяч омичей не смогут поехать заграницу на новогодних праздниках из-за долгов

Многие омичи не смогут покинуть Россию на новогодних праздниках. Фото: Алиса ТИТКО

Как подсчитали судебные приставы, в Омской области 48 228 человек имеют долго, которые не позволяют им выезжать заграницу. Это стандартная мера воздействия на должника, накопившего задолженность более 10 тысяч рублей. Это могут быть совершенно разные долги, уточняют в ведомстве, омичи могут не платить алименты, коммуналку, кредиты или другие обязательные платежи, но результат один – выезд за пределы страны для них ограничен до момента погашения долга.

Среди почти 48 тысяч должников 7 049 задолжали именно на содержание собственных детей. Судебные приставы напоминают, что узнать о своих задолженностях омичи могут самостоятельно на портале Госуслуг или сайте УФССП России по Омской области.