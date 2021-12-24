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Общество24 декабря 2021 10:11

Экс-спикер омского горсовета Юрий Тетянников назначен замглавы Советского округа города

К своим новым обязанностям он приступает с 24 декабря
Наталья ВИРКУНЕН
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В 1992-1997 годах Юрий Александрович уже возглавлял в Советском округе управление по делам молодежи, культуры и спорта

В 1992-1997 годах Юрий Александрович уже возглавлял в Советском округе управление по делам молодежи, культуры и спорта

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня стало известно, что бывший депутат омского городского совета Юрий Тетянников стал новым заместителем руководителя администрации Советского района города Омска. Сегодня он уже вышел на новую работу.

Напомним, что на последнем заседании горсовета, которое состоялось 15 декабря, депутатский корпус принял его отставку.

Кадровые перестановки произошли также после того, как прежний глава САО Борис Сеньков покинул свой пост по состоянию здоровья, он уволился 14 декабря. Теперь его обязанности временно исполняет первый заместитель Александр Клюхин.