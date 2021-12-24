Омичам увеличили плату за посещение местных дендропарков

В летнее время омичи с удовольствием гуляют в парках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце года региональное правительство утвердило размер новой платы для посетителей дендропарков. Согласно информации официального сайта властей Омской области, она составит 1% от прожиточного минимума.

То есть с каждого посетителя за вход в природный уголок возьмут не менее 137 рублей. Об это говорит постановление «Об установлении платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения».

Сейчас в области в список дендросадов входит три природные зоны, Это дендросад имени Гензе в черте города Омска, дендропарк имени Комиссарова, а также озере Ленёво.

Деньги пойдут на поддержание парков, а также развитие экотуризма в регионе. Плата будет перечисляться в управление по охране животного мира при ведомстве.