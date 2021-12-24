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Общество24 декабря 2021 9:52

Очередное заседание оперштаба по борьбе с ковидом в Омске пройдет 27 декабря

На нем обсудят возможные послабления
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В понедельник в Омске решат судьбу ковидных ограничений.

В понедельник в Омске решат судьбу ковидных ограничений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед Новым годом в Омске пройдет очередной оперштаб по борьбе с коронавирусом. Дата уже известна, 27 декабря понедельник. Официальной повестки пока нет, но можно предположить, что вопрос встанет об ослаблении антиковидных ограничений.

В последнее время заболеваемость ковидом в Омской области снижается. В последние сутки зафиксировали 420 новых случаев, эти цифры значительно меньше тех, что были еще на прошлой неделе. Можно предположить, что бизнес попросит послаблений. Давать их не намерен Роспотребнадзор, но и настаивать на ужесточении представители ведомства не собираются.

- Предложения на заседание оперштаба находятся на рассмотрении Александра Криги. Там не будет ничего нового. Действие QR-кодов в общественных местах сохранится. Мы будем настаивать на существующих ограничениях, о смягчении речи не идет, – сообщили «ОмскИнформ» со ссылкой на Роспотребнадзор.