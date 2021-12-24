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Общество24 декабря 2021 9:00

В Омской области за сутки ковидом заразились 420 человек

Заболеваемость в регионе снижается
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковид в Омске продолжает ослабевать.

Ковид в Омске продолжает ослабевать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Омской области пошла на спад. Об этом говорят данные Роспотребнадзора. За сутки в регионе зафиксировали 420 новых случаев, а за все время пандемии 127 690 человек заболели новым вирусом.

Выздоровели за день 994 человека. За все время пандемии в Омской области справиться с болезнью смогли 109 145 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи, за день умерли от ковида 9 человек. За все время пандемии вирус унес жизни 3 095 человек.

Первым компонентом прививки в Омской области привиты уже 1 010 214 человек, по данным минздрава. Полностью прошли курс 780 739 из них.