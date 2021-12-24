Омские дошкольники листают адвент-календарь

Каждый день малыши ждут, когда воспитатели откроют такой домик с заданием Фото: пресс-служба администрации города Омска

В омском дошкольном учреждении №13 следуют последним новогодним трендам. Воспитанники средних и старших групп ведут адвент-календарь.

Это такой календарь ожидания праздника, он был изобретён в Германии в 1903 году Герхардом Лангом. Когда Герхард сам был ребёнком, его мама в преддверии Рождества пекла 24 безе и прикрепляла их к картону, чтобы сын знал, сколько дней осталось до сочельника. Такой подсчет дней добавляет событию еще большего волшебства, оно еще больше пропитано ожиданием чуда, детскими восторгами и затаенными заветными желаниями.

Поэтому необычная технология адвент-календарей стала использоваться в практике работы детского сада. С помощью календаря педагоги сада расширяют представления детей об общенародном празднике Новогодней елки. Знакомят с историей возникновения, учат бережно относиться к традициям и обычаям. Развивают у дошкольников интеллектуальную инициативу, организаторские способности, приучают активно участвовать в подготовке. Создают позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. Дети с удовольствием приходят в детский сад и ждут новые задания согласно календарю.