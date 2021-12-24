Стали известны маршруты трех троллейбусов, которые запустят в Омске на Левобережье

В Омске уже обсуждали возможность изменения в троллейбусной маршрутной сети. Для этого на Левом берегу планируют построить 10 километров контактной сети, две подстанции и восстановление троллейбусного депо. Для подготовки документации и проведения исследований уже заключили контракт с московской фирмой.

Появились и схемы трех новых маршрутов. Их опубликовал телеграммканал «Комнатный урбанист». По их данным новые маршруты получат номера 5, 7м, 10 и будут ходить до «Меги» и новых жилых районов.

Маршрут №5 будет курсировать от «Меги» до поселка Юбилейный в Нефтяниках.

Маршрут троллейбуса №5. Фото: телеграмканал "Комнатный урбанист"

Маршрут №7м пойдет от Железнодорожного вокзала до микрорайона Зеленая река.

Маршрут троллейбуса №7м. Фото: телеграмканал "Комнатный урбанист"

Маршрут №10 будет ходить от «Меги» до завода им. Попова.

Маршрут троллейбуса №10. Фото: телеграмканал "Комнатный урбанист"

Для работы на этих маршрутах омские власти закупят 49 новых троллейбусов. В часы пик интервал движения планируется около 10 минут.