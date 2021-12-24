После пресс-конференции Путина омское правительство заявило об увеличении бюджета

В 2022 году будут увеличены затраты государства на здравоохранение, культуру и спорт Фото: Пресс-служба администрации Омской области

23 декабря после ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, где глава государства говорил о бюджете, в правительстве Омской области было решено увеличить бюджет региона в части расходов на социальные нужды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что журналистами со всей страны были подняты такие важные темы как поддержка малого и крупного бизнеса в пандемию, развитие инфраструктуры и здравоохранения, переселение из аварийного жилья и защита экологии. Одним из ключевых стал вопрос о бюджете на следующий год. Как отметил глава государства, в 2021 году повышался размер соцвыплат, поддержка государства была нацелена на сохранение рабочих мест, оказывалась прямая помощь уязвимым группам населения, например, семьям с детьми и пенсионерам. В 2022 году бюджет страны также будет социально-ориентированным.

- Если говорить о нашей Омской области, будем работать в одном русле с федеральным центром. В следующем году фактически две трети расходов областного бюджета будут направлены на социально-культурную сферу. На здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт уже в первоначальном бюджете предусмотрено 71 млрд рублей, и эта сумма будет увеличена! - прокомментировал губернатор Омской области Алексанрд Бурков на своей странице в Инстаграм.