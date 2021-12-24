Накануне Нового года омские дошкольники соревновались в плавании

Маленькая Вера мечтает о спортивной карьере Фото: пресс-служба администрации города Омска

Воспитанница старшей группы БДОУ Омска «Детский сад № 13» Вера Зорькина приняла участие в открытом городском первенстве по плаванию среди детей дошкольного возраста 5-7 лет на приз Деда Мороза. И завоевала третье место по городу среди соперников своего возраста.

Расскажем подробнее. Проверить свои силы и завоевать спортивные медали собрались воспитанники детских садов города Омска. Девочка выступила в личном первенстве по заплыву. Но на спортивных состязаниях ребята не остановились.

Так вместе со своей семьей Вера приняла участие в разделе конкурса «Социальная реклама». Для последнего Вера, ее родители, бабушка и воспитатель сняли видеоролик «Плавать это здорово!» В видео малышам одного возраста с Верой рассказывают, как здорово малышу иметь здоровое увлечение.

Любовь к плаванию у Веры с юных лет, и в будущем маленькая участница конкурса подумывает о спортивной карьере. К следующим соревнованиям воспитанница сада готовится наращивать результат в быстроте заплыва. И снова планирует снять новый социальный ролик.