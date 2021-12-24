За утро в Омске из-за непогоды произошло 12 аварий

Из-за непогоды резко увеличилось число аварий. Фото: Олег Укладов

После нескольких теплых дней, когда температура поднималась до 0 градусов, в Омск пришли настоящие морозы. Сегодня утром, по данным Госавтоинспекции, из-за ухудшения погоды уже произошли 12 ДТП. Поднялся сильный ветер, на дорогах в некоторых местах образовались гололед и снежные заносы.

- В настоящее время на загородных автодорогах резкие порывы ветра и снежные заносы создают сложность в маневрировании автомобилем, и опасность при обгоне. В связи со снегопадом ухудшилась видимость, на что стоит обратить внимание как водителям, так и пешеходам, - отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать аварий водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Уже к обеду синоптики прогнозируют существенное понижение температуры. А на ночь обещают около -23 градусов.