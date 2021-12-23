Из-за полумарафона в центре Омска перекроют движение транспорта 6 и 7 января

Омичам придется два дня искать объездные пути. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске в этом году Рождественский полумарафон планируют провести в очном формате. Из-за этого спортивного мероприятия на два дня перекроют движение на нескольких центральных улицах.

С 12:00 6 января до 18:00 7 января будут перекрыты улицы:

- на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;

- Банковский переулок — на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улица Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская — на участке от улицы Красина до улицы Ленина;

Еще больше улиц будет перекрыто в день полумарафона 7 декабря. С 12:00 до 17:00 нелдьзя будет проехать:

- Ленина — на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;

улица Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

- улица Партизанская — на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

- улица Спартаковская;

- улица Щербанева — на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;

- улица Думская — на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

- улица Ивана Алексеева — на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

Также нельзя будет парковаться вблизи перекрытых улиц. Водителям придется воспользоваться маршрутами объезда.