«Росводоканал Омск» обновил более 32 км канализационных коллекторов

С 2015 года предприятие ведет системную работу по обновлению городских коллекторов диаметром от 300 до 2500 мм. Вложения на реконструкцию коммунальных сетей за семь лет превысили 1,3 млрд рублей. На обновление коммуникаций направлялись средства инвестиционных и производственных программ омского водоканала.

«В 2015 году мы приступили к санации городских коллекторов большого диаметра. Сначала обновили трубопроводы, по которым сточные воды поступают на очистные сооружения канализации – коллекторы диаметром 1500, 2000 и 2500 мм. Вывести эти коммуникации на время ремонта из работы не представляется возможным. Поэтому работы по санации производились без остановки эксплуатации коллекторов. Новую трубу специалисты укладывали внутрь старой железобетонной в потоке сточных вод», - рассказывает директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

В последующие годы работа в этом направлении была продолжена. При обновлении коммунальной инфраструктуры применяются современные бестраншейные технологии. Так, участок канализационного коллектора на улице Новокирпичная в 2020 году обновили методом микротоннелирования. Затраты на реконструкцию коллектора диаметром 1000 мм составили 104,5 млн рублей.

В числе обновленных коммуникаций - коллекторы на проспекте Мира, улицах Тварковского, 22 апреля, Доковской и Губкина, Бульварной и Панфилова, дюкер через Иртыш, канализационные трубопроводы на Завертяева, Багратиона, Латвийской, Петухова, Комкова, Рокоссовского, Химиков, 2 Производственной, Новосортировочной, Гуртьева, Карело-Финской.

В этом году большой объем работ по санации коллекторов выполнен в центре Омска на улицах Волховстроя, 7 Северной, Малой Ивановской и Добровольского. Коммуникации проложены на семиметровой глубине, уровень заполнения сточными водами - от 70 до 100%. Несмотря на это при их реконструкции использовали закрытый способ проведения работ – «труба в трубу». Протяженность обновленных участков составила 700 метров. В рамках инвестиционной программы на эти цели было направлено 60 млн рублей.

Сейчас специалисты ведут работы на коллекторе в районе улицы Мельничной. Из-за незаконного подключения потребителей Ясной поляны в канализационные сети поселка Троицкий резко увеличился объем поступающих сточных вод. В ноябре был построен новый участок трассы коллектора протяженностью 216 метров. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции трубопровода. Плановый срок их завершения – 1 января 2022 года.