Клиенты Tele2 в Омске могут сэкономить на прокате коньков в Aktiv Park

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо найти акцию в программе лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора и получить SMS с промокодом. Код нужно показать сотруднику катка при оформлении проката. Клиенту Tele2 достаточно заплатить за время нахождения на льду, прокат коньков при этом будет бесплатным. Акция действует до 23 января 2022 года. Один клиент может получить один промокод в день. По одному промокоду предоставляется одна пара коньков.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.